Vor Duell der Sparfüchse: FC Südtirol stapelt tief

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol und Cittadella sind mitunter jene Klubs, die in der Serie B am wenigsten für Spielergehälter ausgeben. Dennoch könnten sich beide Teams im direkten Duell im Drusus-Stadion mittenrein ins Aufstiegsrennen katapultieren. Davon will der FCS-Trainer aber nichts wissen.