Weltcup: Die Skicross-Stars machen sich bereit

Das Programm in Innichen

Am heutigen Montag herrschte am Haunold Hochbetrieb. Kein Wunder: Die 76 Athletinnen und Athleten aus elf verschiedenen Nationen, die am Skicross-Weltcup in der Dolomitenregion 3 Zinnen teilnehmen, inspizierten den Hausberg von Innichen haargenau, ehe sie auf einer der technisch anspruchsvollsten Trassen des gesamten Weltcups zwei Trainingsläufe bestritten.Auch Lokalmatador Dominik Zuech nahm den Haunold genauestens unter die Lupe, der sich von der neuen Streckenführung begeistert zeigte. „Die Piste befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Das Organisationskomitee hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Auch das neue Element, der sogenannte Dragonback, gefällt mir sehr“, sagte der 26-Jährige aus Lana, der vor knapp zwei Wochen in Val Thorens als Vierter sein bestes Weltcupergebnis gefeiert hat.War das Training am Montag noch ein Herantasten und Kennenlernen der Rennstrecke, so geht es in der Dolomitenregion 3 Zinnen bereits am morgigen Dienstag ums Eingemachte. Weltcup-Dominatorin Sandra Näslund & Co. bestreiten ab 10.45 Uhr gleich zwei Qualifikationsläufe für die Rennen am Mittwoch, 21. Dezember und Donnerstag, 22. Dezember, deren Startzeit jeweils auf 12 Uhr festgelegt ist.