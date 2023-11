Wenn nicht heuer, wann dann? Latzfons will den Aufstieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Seit Jahren knabbert Latzfons Verdings in der 1. Amateurliga Gruppe B am Aufstieg. Waren in der letzten Saison sowohl Gröden als auch Kiens im Wege, so hat der Verein heuer Kurs auf den Meisterschaftsgewinn und den Aufstieg in die Landesliga genommen. SportNews hat sich mit dem Coach Hannes Klammer unterhalten.