Wie im Rausch: Fantastische Wölfe erzwingen Spiel 7

Der HC Pustertal hat noch lange nicht genug: Die Mannschaft von Kasper Vuorinen legte am Mittwochabend im sechsten Playoff-Spiel gegen Fehervar einen wahren Sahneauftritt hin und kann somit weiterhin vom Einzug ins Halbfinale der ICE Hockey League träumen. In 72 Stunden steigt in Ungarn der große Showdown.