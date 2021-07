15 Jahre succus: „Kommunikation bewegt Menschen“

Am 30. Mai 2006 wurde die Agentur von Michael Mühlberger gegründet, der sie zusammen mit Geschäftspartner Harald Plieger zum Erfolg geführt hat.„Gerade in schwierigen Situationen ist die Kommunikation ein entscheidender Faktor – es beginnt schon bei der Frage, mit welcher Haltung man einer Krise begegnet und wie man sein Umfeld einstellt“, so Mühlberger und Plieger. Immer mehr Unternehmen erkennen dies und bereiten sich in ruhigen Zeiten auf mögliche Krisenszenarien vor.22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen führende Unternehmen und Institutionen, vernetzen Menschen, rücken Marken ins rechte Licht, bringen Produkte und Leistungen zum Glänzen oder helfen dabei, Krisen kommunikativ zu bewältigen.Das interdisziplinäre Team aus Konzeptern, Grafikern, Textern und Projektmanagern entwickelt dabei maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen, Institutionen, Menschen und Projekte erfolgreich nach vorne zu bringen und zu stärken – oder Dienstleistungen und Produkte bestmöglich zu vermarkten. Dabei wird immer darauf geachtet, alle relevanten und zielführenden Kommunikationskanäle zu bespielen – online wie offline.succus. betreut dabei unter anderem Stadtentwicklungsprojekte wie den WaltherPark in Bozen oder Sensibilisierungskampagnen zur Bewältigung der Covid19-Pandemie und zur Anti-Covid19-Impfung.„Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre und auf neue kommunikative Herausforderungen“, so Mühlberger und Plieger.Zum Geburtstag hat sich succus. selbst beschenkt und eine neue Webseite geschaffen.

