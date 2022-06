200-Euro-Bonus: Ab jetzt kann angesucht werden

Der Grund: Ein Ausgleich zu den hohen Lebenskosten, verursacht durch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise.Ab dem heutigen Dienstag können verschiedene Berufsgruppen die Auszahlung des Bonus auf der Internetseite des INPS beantragen: Hausangestellte; Do. co. co.-Beschftigte; Saisonarbeiter, die befristet oder mit Unterbrechungen beschäftigt sind, Personen, die in die Rentenkasse der Unterhaltungsbranche einzahlen, Selbstständige ohne Mehrwertsteuernummer, Handelsvertreter.An Hausangestellte, die bis zum 30. Juli Zeit haben, um für den Bonus anzusuchen, werden die 200 Euro bereits innerhalb weniger Tage nach der Anfrage ausbezahlt.Für alle weiteren Kategorien läuft die Frist für das Ansuchen bis zum 31. Oktober. Ausbezahlt wird der Bonus dann ebenfalls ab Oktober.An Beschäftigte in der Privatwirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung (etwa 13,8 Millionen Menschen) werden die 200 Euro direkt mit dem Juli-Gehalt ausbezahlt.Personen, die in die Rentenkasse der Unterhaltungsbranche einzahlen sowie Saisonarbeiter, die befristet oder mit Unterbrechungen beschäftigt sind, müssen nur dann um den Bonus ansuchen, wenn dieser nicht vom Arbeitgeber mit dem Juli-Gehalt ausbezahlt wird (insofern sie in diesem Monat ein laufendes Arbeitsverhältnis haben).Nicht eigens ansuchen müssen außerdem Empfänger von Covid-Beihilfen sowie sowie Empfänger von NASpI- und DIS-COLL-Leistungen. Sie bekommen das Geld noch im Juni direkt vom Inps ausbezahlt.Um ein Ansuchen einzureichen, loggen Sie sich auf der Internetseite des INPS ein und folgen Sie dem Pfad: „Prestazioni e servizi“ > „Servizi“ > „Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche“. Sobald Sie sich authentifiziert haben (etwa mittels Spid), müssen Sie die Berufskategorie auswählen, die auf Sie zutrifft.Alternativ zur Website können die Leistungen auch über die gebührenfreie Nummer 803.164 aus dem Festnetz (kostenlos) oder unter der Nummer 06.164164 aus dem Mobilfunknetz (gegen Gebühr, je nach Tarif der verschiedenen Anbieter) angesucht werden.Es besteht außerdem auch die Möglichkeit, über die Patronate anzusuchen.