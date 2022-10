40 Jahre WIFI - 40 Jahre Weiterbildung für Südtirols Wirtschaft

Heuer feiert das WIFI Jubiläum. Die Weiterbildung und Personalentwicklung in Unternehmen zu fördern, ist seit jeher ein großes Anliegen der Handelskammer Bozen, deshalb gibt es das WIFI bereits seit 40 Jahren. Die Stärken des WIFI sind - damals wie heute - ein kundenorientiertes, hochwertiges Weiterbildungsangebot mit besonderem Südtirol- und Praxisbezug und ein engagiertes Team. Über 118.000 Teilnehmer haben sich inzwischen beim WIFI weitergebildet.Unter dem Slogan „Be open! Be good! Be the change!“ hat das WIFI am Mittwochabend Kooperationspartner und Vertreter der Wirtschaft zu einer Jubiläumsfeier eingeladen. „Betrieblicher Erfolg hängt wesentlich von den Fähigkeiten der Führungskräfte und Mitarbeiter ab. Das WIFI ist zuverlässiger Partner der Südtiroler Unternehmen und steht für Professionalität, Qualität und Innovation“, eröffnete Michl Ebner, Präsident der Handelskammer, den Abend.Im Mittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung stand das Thema Change mit dem renommierten Speaker-Duo Loredana Meduri und Alessandro Spanu. Die beiden Vordenker und „Top 100 Speakers Excellence“ begleiten seit Jahren Menschen und Unternehmen erfolgreich durch Transformationsprozesse. Sie hielten einen inspirierenden Vortrag, wie es gelingt den Wandel zu meistern und Offenheit für Neues zu erreichen.„Veränderungen in der Wirtschaft und Arbeitswelt erfordern neue Kompetenzen. Gezielte Weiterbildung ist deshalb die beste Investition, um auf neue Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Innovation entsteht durch Offenheit für Neues“, erklärte Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer.Für alle, die einen positiven Impuls zum Thema Change erhalten möchten, hat das WIFI ein Jubiläumsgeschenk. Ab sofort ist ein origineller, motivierender Vortrag der Change-Experten Meduri & Spanu online verfügbar, Interessierte können sich dafür auf der WIFI-Website anmelden.„Das Jubiläum wurde weiters zum Anlass genommen, einige Neuerungen im Interesse der Kunden zu realisieren. Das neue WIFI-Internetportal präsentiert nun das Bildungsangebot sowie Informationen rund um Weiterbildung und Personalentwicklung attraktiv und kundenfreundlich. Auch der WIFI-Newsletter - sowohl print als auch digital - ist komplett neu gestaltet worden,“ so Christine Platzer, Direktorin des WIFI.