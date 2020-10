50.000 Euro für „Caritas-Nothilfe“ gesammelt

Dank einer Vielzahl von Unterstützern ist bei dieser Aktion ist in wenigen Monaten auf diese Weise der stolze Betrag von 29.312 Euro zusammengekommen.Ausgehend von dieser Summe hat die Sparkasse den Betrag auf 50.000 Euro erhöht.Bereits im Frühjahr hatte die Bank einen Spendenbeitrag in Höhe voninsgesamt 500.000 Euro für die Caritas und den Sanitätsbetrieb als Corona-Nothilfe zur Verfügung gestellt.Mit den im Frühjahr von der Sparkasse gespendeten 250.000 Euro konnte die Caritas unter anderem bedürftigen Menschen helfen, ihre Mieten und dringende Rechnungen zu bezahlen sowie Lebensmittel einzukaufen, erinnert Caritas-Direktor Paolo Valente und fügt hinzu: „Die Spendengelder haben uns außerdem geholfen, unsere Dienste für Menschen in Notsituationen aufrecht zu erhalten. Wir konnten beispielsweise die Sicherheit in den verschiedenen Caritas-Strukturen für obdachlose Menschen und Mittellose verstärken.“

stol