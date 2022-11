Ab 1. Dezember werden Benzin und Diesel wieder teurer

Seit Frühjahr dieses Jahres hat Italien Rabatte in Höhe von 31 Cent auf die Liter-Preise von Benzin und Diesel gewährt.Mit der Reduzierung in dieser Höhe ist nun alsbald Schluss: Im Decreto aiuti quater hat die Regierung in Rom die Senkung der Rabatte beschlossen.Will heißen: Ab dem 1. Dezember 2022 wird der Rabatt auf einen Liter Benzin und Diesel auf 15 Cent gesenkt.Damit dürfte das Tanken an den Zapfsäulen wieder deutlich teurer werden.