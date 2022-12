Ab Jänner: Keine Kommissionen bei POS-Zahlungen unter 10 Euro in Südtirol

Rekord: 13,6 Millionen Euro

NEU: Südtiroler System für Essensgutscheine

Alle Details und Neuigkeiten zum Südtiroler Gutscheinsystem wurden diesen Mittwoch im Rahmen einer Medienkonferenz im Hauptsitz des Wirtschaftsverbandes hds vorgestellt.Die kommissionfreien POS-Geräte sind dank einer Konvention mit dem hds-Partner Moneynet möglich. Dieser wird mit Jahresbeginn auch einen Sitz in Bozen eröffnen. „Für alle Betriebe, die ihren Umsatz vor allem mit kleineren Summen generieren, ist diese Erleichterung eine große Kostenersparnis!“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser erfreut.Aktuell bricht das Südtiroler Gutscheinsystem monni alle Rekorde: „2022 wurden bisher in Südtirol über 39.000 monni-Gutscheine mit einem Gesamtwert von über 13,6 Millionen Euro verschenkt. Im Vergleich dazu waren es 2021 knapp 5 Millionen Euro. Die Gutscheine haben heuer einen Durchschnittswert von 300 Euro“, berichtet Direktor Bernhard Hilpold.Der monni-Gutschein, der als kunden- und umweltfreundliche App zur Verfügung steht, kann nur in Südtirol eingelöst werden. So werden die lokalen Kreisläufe gestärkt, und die Kaufkraft vor Ort wird gefestigt, heißt es in einer Aussendung des hds. Der Gutschein wird von Betrieben für ihre Mitarbeiter, aber auch von Privatpersonen als Geschenkidee erworben.Der große Vorteil für die Betriebe und Arbeitgeber: Einkaufsgutscheine für Mitarbeiter sind bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 3000 Euro weder der normalen Besteuerung noch Sozialabgaben unterworfen (Jahr 2022/pro Mitarbeiter).Eine weitere Neuigkeit im monni-Gutscheinsystem bringt das Frühjahr 2023. „Wir arbeiten intensiv an einer lokalen Lösung für Essensgutscheine“, kündigt der neue Sprecher der Gastronomie im Wirtschaftsverband hds, Robert „Bobo“ Widmann, an. Das neue Projekt „monni food“ sieht ein eigenes, ausschließlich digitales Essensgutscheinsystem für Südtirol vor – mit dem Ziel die sehr hohen Kommissionen für Essensgutscheine merklich zu senken, die derzeit den Gastronomen in Rechnung gestellt werden.