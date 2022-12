Airbnb muss Steuer nun Steuer auf Miete abführen

„Steuerhinterziehung und unlauterer Wettbewerb schaden Beherbergungsangeboten“

Bernabò Bocca, Präsident der gesamtstaatlichen „Federalberghi“, und Manfred Pinzger, „Federalberghi“-Vizepräsident und Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), begrüßen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs.Sie erinnern daran, dass „sich ,Federalberghi‘ an der Seite der Agentur der Einnahmen in das Verfahren eingelassen hat, um die Markttransparenz im Interesse aller Beteiligten zu fördern. Denn Steuerhinterziehung und unlauterer Wettbewerb schaden sowohl der traditionellen Beherbergung als auch den neuen Beherbergungsangeboten, die auf korrekte Art und Weise betrieben werden“.„Das Urteil markiert einen wichtigen Schritt, aber es gibt noch einiges zu tun“, stellen Bocca und Pinzger fest. Die nächsten Schritte obliegen dem Staatsrat, der in Umsetzung des europäischen Urteils entscheiden und der Agentur der Einnahmen die Möglichkeit geben muss, die in den vergangenen 6 Jahren laut den staatlichen Bestimmungen vorgesehene Abführung der Einheitssteuer auf Mieteinnahmen einzuheben und entsprechende Sanktionen zu verhängen.„Federalberghi“ fordert Regierung und Parlament auch auf, „Ordnung in den Dschungel der touristisch genutzten Wohnungen zu bringen, die sich hinter dem Deckblatt der Kurzzeitvermietung verstecken, in Wirklichkeit aber als Beherbergungsbetriebe betrieben werden“. Sie müssten daher den gleichen Grundregeln unterliegen wie gewerbliche Beherbergungsbetriebe, heißt es abschließend in der Presseaussendung.