Alperia und Baukollegium: „Gemeinsam auf Nachhaltigkeit setzen“

„Die Alperia-Gruppe ist für unsere Mitgliedsunternehmen ein bedeutender Auftraggeber. Deshalb ist es für uns wichtig, den Austausch weiterzuführen und die gute Zusammenarbeit fortzusetzen“, so Präsident Michael Auer.Wie Alperia-Generaldirektor Luis Amort unterstrich, sind die heimischen Betriebe gute und verlässliche Partner: „Die Qualität der Leistungen der Südtiroler Bauwirtschaft ist sehr hoch. Wir werden deshalb auch weiterhin den gesetzlichen Rahmen entsprechend nutzen, um die Zusammenarbeit fortzuführen.“Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms der Alperia liegt in nachhaltigen Projekten. „Gerade hier sind unsere Bauunternehmen Vorreiter. Wir wollen daher in diesem Bereich unseren Beitrag leisten – so z.B. beim Ausbau der Fernwärme“, meinte Vizepräsident Franz Marx abschließend.