Alpitronic: Darum ist Terlan die Option für das Südtiroler Unternehmen

Die Firma Alpitronic aus Bozen ist europäischer Marktführer bei Schnell-Ladesäulen für E-Autos. Obwohl Entwicklung und Produktion in Südtirol stattfinden und das auch in Zukunft so bleiben soll, kennt die Firma hierzulande kaum jemand. Warum eigentlich? + Von Rainer Hilpold