Alte Brücke über die Etsch wird ab heute abgetragen

Alte Brücke war zu niedrig

Verklausungen bei 5 Pfeilern der alten Brücke

Neue Brücke höher und ohne Pfeiler

Die alte Brücke aus dem Jahr 1947 über die Etsch im Bereich der Bahnhofstraße in Neumarkt war im Hinblick auf Hochwassersicherheit zu niedrig. Zudem war sie für den Verkehr zu schmal und den Anforderungen in Bezug auf die Belastbarkeit nicht mehr gewachsen. „Der Abbruch der alten Brücke erfolgt ab heute und wird am Montag fortgesetzt“, berichtet der Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung Fabio De Polo.„Der Bau einer neuen Brücke war zwingend notwendig“, unterstreicht Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, der am heutigen Freitag beim Beginn der Abrissarbeiten der alten Brücke vor Ort war: „Die alte Brücke hatte bei den beiden Hochwassern der Jahre 2020 und 2021 durch ihre Bauweise mit den fünf großen Betonpfeilern Probleme bereitet und zu Verklausungen geführt.“Mit dem Bau der neuen Etschbrücke direkt neben der alten war vor rund einem Jahr begonnen worden: Der Brückeneinschub begann Anfang März 2022 und war innerhalb von rund 40 Tagen abgeschlossen: so viel Zeit brauchte es, um die Brücke schrittweise bis an das gegenüberliegende Flussufer vorzuschieben.Die neue Etschbrücke ist etwas mehr als 81 Meter lang und zwischen 15 und 20 Meter breit, sie besteht aus einem geneigten Parabelbogen und ist mit Fußgänger- und Radwegen ausgestattet.