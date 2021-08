Betriebsnachfolge: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

In Südtirol stehen rund 7000 Unternehmen in den nächsten Jahren vor einer Betriebsübergabe. Die Experten sind sich einig: Die Betriebsübergabe ist ein oft vollkommen unterschätztes Thema. Denn es gibt vieles, was man dabei falsch machen kann. Die 10 größten Fallstricke und wie Sie sie vermeiden. + Von Sabine Gamper