„Biolife“ öffnet bald ihre Tore

„Die Reduzierung von Abfall und unseres ökologischen Fußabdruckes macht auch vor dem Badezimmer nicht Halt: Minimalismus, verpackungsreduzierte Kosmetika und Eigenproduktion sind der Schlüssel dazu“, sagt Elisa Nicoli, Dokumentarfilmerin und Autorin. Das ist das Konzept ihres Workshops „Zero Waste Kosmetik“. Dieser ist Teil des erweiterten Bereiches für nachhaltige Mode und Kosmetik bei „Biolife“ 2021, mit Modenschauen am Samstag und Sonntag sowie Secondhand-Klamotten bei Europas größtem Vintage-Kilo-Pop-up-Store.Den nachhaltigen Fashion-Schwerpunkt bildet heuer wieder Greenstyle Munich mit einem Pop-up und 15 Marken, darunter einige heimische und eine kleine, feine Secondhand-Auswahl. In der Workshop Area geht es um Eigenkreationen von Kosmetika und in der Ausstellung „Fashion Revolution“ um anschauliche Informationen zu den unterschiedlichen Facetten der Bekleidungsindustrie. Denn die Textilindustrie zählt weltweit nicht nur zu den bedeutendsten, sondern auch zu den „schmutzigsten“ und ressourcenintensivsten Wirtschaftszweigen. Ein Workshop für Acroyoga und Infos zur Wirksamkeit von medizinischem Cannabis stehen ebenso auf dem Programm wie die Zubereitung von Heilmitteln aus dem Harz der heimischen Lärche.„Nach 2 langen Jahren freuen wir uns als Südtiroler Sanitätsbetrieb wieder auf der Messe vertreten zu sein – und zwar mit 3 Ständen zu 3 für die menschliche Gesundheit grundlegenden Themen: psychisches Wohlbefinden, gesunde Ernährung sowie Bewegung als unerschöpfliche Quelle des Lebens. An den Ständen wird es für die Bürgerinnen und Bürger möglich sein, eine kurze persönliche Beratung sowie Informationsmaterial zu erhalten. All jene, die alle 3 Stände besuchen, erhalten eine gesunde Überraschung als Geschenk“, freut sich der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb berät die Besucher zu den Themen Sturzprävention, psychische Gesundheit und gesunde Ernährung mit fünf Handvoll frischem, bunten und rohem Obst und Gemüse am Tag sowie dem preisgekrönten Projekt „Green Mondays“: Seit 11. Oktober dieses Jahres werden jeden Montag in der Mensa des Krankenhauses Bozen keine Speisen tierischer Herkunft mehr angeboten, um den Verbrauch von Energieressourcen zu reduzieren und die CO2-Emissionen zu minimieren.

