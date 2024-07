Bis zu 1500 Euro Zuschuss: Staat fördert E-Ladestationen für zu Hause

Förderbeiträge von Land und Staat nicht kumulierbar

Anspruchsberechtigt sind Privatpersonen bzw. Kondominien, die sich nach dem 1. Januar 2024 eine Ladestation gekauft und installiert haben.Gefördert werden bis zu 80 Prozent der anerkannten Kosten für Anschaffung und Installation. Der Höchstbetrag, den jeder Antragsteller erhält, liegt bei 1500 Euro für Einzelpersonen. Für die Installation in Kondominien liegt die Höchstgrenze sogar bei 8000 Euro. Insgesamt stehen im heurigen Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung.Sogenannte „Wallboxen“, mit denen man zu Hause sein E-Auto laden kann, kosten je nach Hersteller in der Anschaffung zwischen 300 und 1500 Euro – zuzüglich der Installation.Das Ansuchen erfolgt ausschließlich über die Online-Plattform des Ministeriums. Um das Onlineformular auszufüllen, braucht es entweder die digitale Identität (SPID), den elektronischen Personalausweis oder die Bürgerkarte (CNS).Auch das Land Südtirol unterstützt finanziell private Haushalte, die sich eine Ladestation anschaffen. Gleich wie auf Staatsebene gewährt auch das Land einen Beitrag von 80 Prozent der anerkannten Kosten. Der Höchstbetrag liegt bei 1000 Euro pro Antragsteller.Die staatlichen Förderungen sind jedoch nicht mit den Landesbeiträgen kumulierbar. Will heißen: Wer beim Staat um Gelder ansucht, kann nicht gleichzeitig auch vom Land dahingehend Beiträge erhalten. Diese Möglichkeit wird vonseiten des Staates untersagt. Darauf verweist das Mobilitätsresort des Landes.Wer also gerade überlegt, sich zu Hause eine E-Ladestation anzuschaffen, der sollte zunächst versuchen, beim Staat anzusuchen. Ist man dort erfolglos, stehe weiterhin die Förderschiene des Landes zur Verfügung, heißt es vom Mobilitätsresort.