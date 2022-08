Forstexperte: „Jetzt reagieren – oder in 5 Jahren Gebirgshänge ohne Wald“

Der Borkenkäfer: ein kleines Tier, das enorme Probleme verursacht. - Foto: © shutterstock

Käfernester im Wald bei Altrei: Befallene Bäume werden braun und sterben ab.

Florian Kaiser ist Diplomforstwirt und stellvertretender Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Westallgäu. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Befall und der Bekämpfung des Borkenkäfers. Als er vor wenigen Tagen im Südtirolurlaub von Truden über den Zisser Sattel nach Altrei spazierte, konnte er nicht glauben, was er sah: „Ganze Hänge voller Käfernester – neben der Forststraße, also in eigentlich gut zugänglichem Gebiet, das man mit Fahrzeugen erreichen könnte.“ Er mahnt zur Eile: „Die Bäume mit den frischen Nestern müssten sofort aus dem Wald, sonst ist der Borkenkäfer-Befall bald nicht mehr einzudämmen.“Kaiser selbst hat nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, doch die Situation ist in Südtirol auf großer Fläche ähnlich (STOL hat berichtet). Gelände und Klima im Allgäu sind vergleichbar mit jenen in Südtirol. „Die Grundvoraussetzungen für den Käferbefall sind es auch. Aber es gibt eine andere Erfahrung mit dem Schädling“, sagt Kaiser.Seit einigen Jahren findet der Borkenkäfer in Südtirols Wäldern immer größere Angriffsflächen. Immer heißere und trockenere Sommer, Stürme und andere Phänomene des Klimawandels schwächen die Fichten. Wie berichtet hatte Günther Unterthiner, Direktor der Abteilung Forstwirtschaft, kürzlich bei der Vorstellung des Forst- und Agrarberichtes ein schlimmes Bild der Situation gezeichnet. Besonders nach den Windschäden des Jahres 2018 seien Schadhölzer nicht oder zu langsam aufgearbeitet worden, erklärt Florian Kaiser: „Resthölzer im Bestand haben dem Käfer ideale Vermehrungsbedingungen geboten.“Der Borkenkäfer bohrt Gänge unter die Rinde der Bäume und unterbricht somit den Pflanzensaftfluss. Dies kann zur Schwächung und letztendlich zum Absterben der Bäume führen. 3 Käfergenerationen könnten sich in einem warmen Sommer entwickeln: Der Schaden vergrößert sich mit jeder exponentiell.Aufhalten werde sich der Befall in Südtirol nicht mehr lassen, schätzt Florian Kaiser: „Der Schaden ist schon zu groß und zu weit fortgeschritten. Aber man kann die Entwicklung verlangsamen und damit wichtige Zeit gewinnen, um den Wald umzubauen – zu einem stabilen Bergmischwald.“Das geht aber nur, solange die Schadflächen nicht zu groß sind: Sterben ganze Waldhänge wegen des Borkenkäferbefalls ab, können junge Bäume nur mehr schwer nachwachsen. „Verschwindet so der Schutzwald auf großen Flächen, erodiert der Boden – das bedeutet Lawinen- und Murengefahr, Steinschläge und Hochwasser“, schlüsselt Kaiser auf.In Südtirol, so fürchtet er, habe man das Ausmaß des Problems noch nicht erkannt. „Die Lage ist ernst, teilweise dramatisch. Die Schadflächen bei fichtendominierenden Wäldern werden innerhalb kürzester Zeit massiv zunehmen und Südtirol wird riesige Anstrengungen und Kosten für die Wiederaufforstung und die Schutzwaldsanierung bzw. für den Objektschutz aufbringen müssen.“Seiner Ansicht nach sei man in Südtirol seit 2018 mit den großen Schadholzmengen überfordert. „Unternehmerkapazität und Erfahrung im Schadholzmanagement fehlen. In der aktuellen Käferkalamität nichts zu tun und auf den lieben Gott – einen regenreichen und kühlen Sommer 2023 – zu hoffen, ist auf jeden Fall falsch.“ Fangbäume, die in Südtirol zum Einsatz kommen und auch vom Land gefördert wurden, seien für das Anfangsstadium der Käferkalamität eine Option: „Aber in Südtirol ist schon eine andere Dimension erreicht“, sagt Kaiser. „Kleinere Nester kann man mit Fangbäumen vernichten. Der Käfer im Ei- und Larvenstadium stirbt, wenn man den Baum entrindet. Diese Population ist man los. Aber das geht nur bei überschaubaren Flächen; und ist auch nur in Schutzwaldlagen sinnvoll, wo man mit Maschinen nicht hinkommt.“Frischer Käferbefall müsse grundsätzlich aufgearbeitet werden: Auf gut erschlossenen und befahrbaren Flächen könnten Harvester-Maschinen zum Einsatz kommen, auf Steil- und Schutzwaldflächen Seilkräne, sagt Kaiser: „Um eine gewisse Hiebsgröße für die Maschinen zu erreichen, wird auf kleineren betroffenen Waldparzellen die Organisation von Sammelhieben nötig sein.“Kleinere Käferhiebe könnten mit Schleppern und Seilwinden händisch gemacht werden: Diese Art der Bringung sei natürlich schwierig. „Das Land sollte mit einem Zuschuss unterstützen“, regt Kaiser an.„Frische und kleine Nester im Steil- bzw. Schutzwaldgelände müssten händisch aufgearbeitet und die Bäume händisch entrindet werden. Das Holz bleibt im Bestand liegen. Hier sollte das Land auch durch eine Förderung die entstehenden Kosten kompensieren“, so Kaiser.„Bei allen frischen Käfernestern ist es wichtig, am Rand großzügig grüne Bäume mitzunehmen: Diese sind oft ebenfalls frisch befallen, wie die Erfahrung zeigt.“ Stamm- und Restholz muss zügig aus dem Wald gebracht werden – „sonst schwärmt die Brut wieder aus und der Schaden ist nicht mehr einzufangen“.Ohne behördlichen Druck werde es nicht gehen: „Die Forstbehörden müssen für die Aufarbeitung und den Abtransport Fristen setzten und diese auch kontrollieren.“„Das Krasse ist, dass offenbar niemandem bewusst ist, was das für Auswirkungen hat. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass die Lage nicht von selbst besser wird. Wenn sich der Käfer ungestört ausbreiten kann, ist man chancenlos“, sagt Kaiser. Er illustriert: „In Mittel- und Norddeutschland gibt es Schadflächen von 300.000 Hektar. Das sind schier unlösbare Aufgaben. Große Flächen wieder zu bewalden: Dazu fehlt es auch in Südtirol an Kapazitäten.“ 50 Jahre könne es dauern, bis sich der Wald von selbst wiederherstellt: „Aber was während dieser Jahrzehnte passiert, das kann man sich ausmalen – überhaupt in einem Gelände wie Südtirol es hat.“Sein düsteres Fazit: „Wahrscheinlich wird man die Käferkatastrophe in den Südtiroler Fichtenwälder nicht verhindern können. Aber man kann die Flächen für eine bestimmte Zeit kleiner halten und für die Naturverjüngung somit bessere Ausgangsbedingungen schaffen.“ Außerdem seien kleinere Fläche auch für die Wiederaufforstung besser zu handhaben.Abteilungsdirektor Günther Unterthiner sagt dazu: „Wir haben noch immer sehr viel Schadholz in unseren Wäldern.“ Bei 1,6 Millionen Kubikmetern durch das Sturmtief Vaja und noch einmal so viel durch den Schneedruck in den beiden Folgejahren auch kein Wunder. Auch dass es für den Einsatz von Fangbäumen zu spät ist, sei richtig, so Unterthiner. Diese hätten nur im Frühling Sinn gemacht, seien aber von den Waldbesitzern aber zu wenig genutzt worden.Dass man das Problem unterschätze oder verabsäume, dagegen etwas zu unternehmen, will Unterthiner so nicht stehen lassen. „Bei jeder Freigabe wird der Zeitfaktor festgehalten. Und Waldeigentümer erhalten nur dann einen Beitrag, wenn sie befallene Bäume zeitnah aus dem Wald holen“, so Unterthiner. „Leichenbestattung, sprich die Bringung von Totholz, wird nicht gefördert.“ Demnach sei es auch im Sinne der Waldbesitzer, befallene Bäume rasch zu entfernen.„Ist es zu teuer oder zu unwirtschaftlich, abgestorbene Bäume zu entfernen, können alte Käfernester auch stehen gelassen werden“, sagt Florian Kaiser. „Abgestorbene Bäume bieten einen gewissen Schutz, Totholz ist Lebensraum für verschiedenste Tiere und Insekten – das ist positiv für die Ökologie des Waldes.“Auch bei schwierigen oder teuren Bringungsverhältnissen könnten einzelne frisch befallene Fichten in großen flächigen Mischbeständen – also solchen mit großen Lärchen-,Tannen- und Buchenanteilen – belassen werden: „Mit dem überbleibenden Altholzschirm aus den Mischbaumarten kann die Naturverjüngung auflaufen, vorausgesetzt der Wildbestand lässt dies zu.“Deshalb sei nicht nur die Forstwirtschaft ist gefragt: „Wichtigste Grundvoraussetzung sind angepasste Wildbestände. Ein Umdenken in der Jägerschaft, bei den Waldbesitzern und in der Gesellschaft wird notwendig sein.“Was heißt das konkret? „Kleine Bäumchen müssen wachsen können“: Das gehe nur, wenn das Wild die jungen Triebe der Mischbaumarten nicht flächig verbeiße. „Wald geht vor Wild. Die Wilddichte muss es zulassen, dass sich der Wald ohne große Schutzmaßnahmen verjüngen kann. Gerade in den Schutzwäldern sind die Wildbestände zu hoch. Der Altbestand wird immer lichter. Naturverjüngung wird entweder komplett verbissen oder sie entmischt sich wieder in reine Fichtennaturverjüngungen; im schlimmsten Fall vergrasen die Bestände. Löst sich der Altbestand auf, muss man Hänge zum Lawinenschutz verbauen.“ Die Kosten trage die Gesellschaft, sagt Kaiser.„Greifen alle Maßnahmen ineinander, hat Südtirol die Chance auf den Umbau von Fichtenreinbeständen in Bergmischwälder“, folgert er. Das bringe allen etwas.