CNEL: Pinzger ins Präsidium berufen

„Eine sehr interessante Aufgabe“

Vorschlag für Mindestlohn

Der CNEL ist ein von der italienischen Verfassung vorgesehenes und 1957 eingerichtetes Beratungsorgan von Regierung, Parlament und Regionen in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik. Er erstellt Gutachten und gibt Stellungnahmen u.a. zu Gesetzentwürfen ab.Pinzger ist der erste Südtiroler in der Geschichte, der es in das 65-köpfige Gremium geschafft hat, indem hochrangige Funktionäre der Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften Italiens sitzen. Pinzger wurde in seiner Funktion als Vizepräsident von Confcommercio für einen Posten im CNEL vorgeschlagen. Dem Beirat steht der Ökonom und frühere Minister Renato Brunetta als Präsident vor.„Ich freue mich auf eine sehr interessante Aufgabe am Tisch mit den Sozialpartnern“, sagte der frisch gewählte CNEL-Vertreter aus Südtirol. „Die Arbeit mit den Sozialpartnern an kniffeligen Fragen, etwa im Bereich der Kollektivverträge, erachte ich als äußerst wichtig. Auch beurteile ich es als sehr positiv, dass man dem CNEL künftig wieder mehr Gewicht geben möchte“, so Pinzger. Bei der konstituierenden Sitzung sei dies einmal mehr deutlich geworden: „Neben dem Staatspräsidenten waren auch zwei Minster anwesend; die Arbeitsministerin Marina Calderone und Finanzminister Giancarlo Giorgetti. Sie drückten ihre Wertschätzung aus.“Eine der ersten Aufgaben, mit denen der CNEL von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni direkt betraut wurde, ist das Thema Mindestlohn: „Seit Monaten wird darüber kontrovers diskutiert. Wir werden nun einen Vorschlag ausarbeiten.“Bleibt die Frage, wie Pinzger seine neues Engagement zeitlich hinbekommt? „Unsere Wochenmeetings finden jetzt zu Beginne vorwiegend mittels Videokonferenz statt. Anders wäre es für mich nicht möglich.“ Den Posten des CNEL-Vizepräsidenten, der ihm ebenfalls angeboten worden sei, hatte er allerdings aus Zeitgründen abgelehnt.