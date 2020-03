Corona: Dekret mit Unterstützungsmaßnahmen in Arbeit

Das Coronavirus wirkt sich immer negativer auf die Wirtschaft aus. Daher hat die italienische Arbeitsministerin Nunzia Catalfo am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer ein Dekret für kommende Woche angekündigt, in dem Hilfen für die Wirtschaft in Aussicht gestellt werden – aber auch für Familien.