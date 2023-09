„Dann werden wir in Südtirol alt und allein übrig bleiben“

„Jetzt Probleme angehen“

Denn die Lösung der dringenden gesellschaftlichen Probleme liegen in beider Interesse, unterstrichen Heiner Oberrauch und Josef Negri seitens der Unternehmer sowie Leimstädtner und Wolfgang Obwexer vom Dachverband.Am heutigen Dienstag stellten sie daher einige gemeinsame Positionen vor – zu den Schwerpunkten Arbeitskräftemangel und Wohnungsnot. Darunter die Forderung nach einer geregelten Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland, auch aus Nicht-EU-Ländern. Zudem müsse dem sogenannten Brain-drain, also der Abwanderung gut ausgebildeter Einheimischer, entgegengewirkt werden.„Wenn die Welt nach Südtirol kommen soll, dann muss die Welt auch hier wohnen können“, mahnte Leimstädtner. Daher schlagen beide Verbände zur Bekämpfung der Wohnungsnot u.a. die Förderung gemeinnützigen Bauens vor. Auch ein eigenes Institut für Bau und Anmietung von Wohnungen für den Mittelstand könnte eine Lösung sein.„Wir müssen in die Zukunft schauen und jetzt die Probleme angehen, die sich durch den demografischen Wandel noch zuspitzen werden“, mahnten Negri und Oberrauch.