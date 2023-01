In fast allen Südtiroler Gemeinden beginnt der Schlussverkauf am heutigen Samstag und endet am 4. Februar. Eine Ausnahme bilden wie gewohnt einige Tourismusorte, wie etwa St. Ulrich, St. Christina oder Ritten, wo die Winterware erst ab dem 4. März abverkauft wird – und zwar bis zum 1. April.Südtirol hält seit Jahren an fixen Terminen für die Schlussverkäufe fest, da dies einerseits für die Kunden von Vorteil sei, da sie sich besser orientieren könnten. Andererseits hätten fixe Termine auch für die Kaufleute Vorteile, da sie eine gleiche Ausgangsposition für kleine und große Handelsbetriebe schaffe, argumentieren die Verbände.Was hds-Chef Philipp Moser zum Winterschlussverkauf sagt, lesen Sie hier.