Deutschland prüft die Bären-Lage: Reisewarnung für Südtirol?

„Auf Dauer ist das Großraubwild ein Problem für die Destination“

Schuler: „Problemtiere sofort entnehmen“

Die Bärenproblematik im Trentino hat für viel schlechte Presse und für Aufregung in den Sozialen Medien gesorgt. Internationale Medien haben die tödliche Attacke der Bärin JJ4 auf den 26-jährigen Andrea Papi bei Caldes im Val di Sole zum Thema gemacht; entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit. Die Auswirkungen spürt auch Südtirol.„Es gab irreführende Meldungen in deutschen Medien. Viele meinen, der tödliche Angriff sei bei uns passiert“, sagt IDM-Präsident Hansi Pichler. „Die Gäste fragen, ob akute Gefahr besteht, welche Maßnahmen es gibt,“ sagt Pichler. In Berlin prüfen die zuständigen Stellen nun jedenfalls ein mögliches Risiko für Reisen in die Region. STOL hat berichtet. Der zuständige Landesrat Arnold Schuler ist alarmiert, aber: Damit es keine bösen Überraschungen gibt, versucht man vorzubauen. „Ich habe mit dem Außenamt in Berlin Kontakt aufgenommen. Wir haben in Südtirol 3 Bären, die monitoriert werden und unauffällig sind. Es ist nicht anzunehmen, dass von ihnen eine unmittelbare Gefahr ausgeht“, sagt Schuler. „Wir möchten unseren Standpunkt rechtzeitig deponieren, damit man nicht von falschen Tatsachen ausgeht und dann womöglich überreagiert.“Eine Stornierungswelle habe es in Südtirol wegen der Bären bisher jedenfalls nicht gegeben, sagt IDM-Präsident Pichler. Aber: „Der Bär ist Thema im Tourismus. Wir müssen Lösungen finden, denn auf Dauer ist das Großraubwild ein Problem für die Destination.“Radfahren, Wandern, Laufen – Südtirols Tourismus lebt vom Erlebnissport in der Natur – genau dieser gilt aber in Anwesenheit von Bären als besonders risikoreich. „Wir müssen garantieren können, dass alle die Natur als sicheres Umfeld erleben können. Alles andere muss dem untergeordnet werden“, fordert Pichler. „Ich halte nichts davon, zu verbieten, in Wäldern spazieren zu gehen, damit das Tier seinen Lebensraum ausbreiten kann. Jetzt braucht es Maßnahmen, die Vertrauen wecken.“„Es ist unglaublich, was wir gerade erleben“, sagt Landesrat Schuler: „Es wäre von vornherein wichtig gewesen, diese Problemtiere sofort zu entnehmen, damit man nicht Situationen heraufbeschwört, in denen Menschen zu Schaden kommen oder alle Bären als Problembären gesehen werden: Man sieht ja – die Leute haben Angst. Bauern, Gäste und Gastgeber machen sich Sorgen. Das hätte man sich sparen können, wenn man problematische Bären rechtzeitig hätte entnehmen können.“