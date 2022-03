Die Anatomie des Übergangs zu Netto-Null-Emissionen

Anhand des Net-Zero 2050-Szenarios des Network for Greening the Financial System (NGFS) simulierten sie einen relativ geordneten Übergang zu Netto-Null-Emissionen, im Rahmen dessen der Anstieg der globalen Temperaturen auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Werten begrenzt sein würde. Hier ihre Analyse.