Die EU und das Leid der Tiere

Am brutalen Umgang mit Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel in Europa wird sich nichts ändern, muss Irina Lino nach einer Abstimmung in dieser Woche im EU-Parlament feststellen. Sie hofft, dass eine andere große Macht diese Perversionen beendet. + Von Irina Lino