Wer zahlt? Die Posse um die Cascade in Sand in Taufers

Bald ein Jahr ist es her, dass die Speikboden AG die Bereitschaft signalisiert hat,die Führung der Wellness-Oase Cascade in Sand in Taufers zu übernehmen. Dies allerdings unter der Bedingung, dass sich die Gemeinden und Tourismusvereine des Tauferer Ahrntales an den Führungskosten beteiligen. Deren Bereitschaft aber ist (zumindest bislang) kaum bis gar nicht gegeben. + von Ruth Passler