Diese 6 Südtiroler Betriebe zählen zu den „100 besten Ferienhotels in Europa“

Bei jedem Ranking geht es zunächst um eine Frage: Wie kam es zustande? Das Hotel-Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins „Bilanz“ basiert laut eigenen Angaben auf 400 Expertentests in den vergangenen 18 Monaten vor Erscheinen, auf einer schriftlichen Umfrage bei Schweizer „Top-Hoteliers“, auf den aktuellen Wertungen relevanter Reisepublikationen und Testportale sowie auf den Erfahrungen von 117 befragten „Hotelkennern und Reiseprofis“, wie es von „Bilanz“ heißt. Diese 4 Bewertungssäulen werden vom Magazin in ein 100-Punkte-Schema überführt. Verantwortlich für den Inhalt ist Claus Schweitzer.Hotels mit 70 bis 79 Punkten seien guter Durchschnitt; 80 bis 89 Punkte bedeuten, dass ein Betrieb überdurchschnittlich bis sehr gut ist, 90 bis 95 Punkte erhalten „hervorragende“ Hotels. 96 bis 100 Punkte sind der „Weltklasse“ vorbehalten.Nun zu den Ergebnissen: Unter die 100 besten Ferienhotels in Europa haben es für das Jahr 2022 6 Betriebe aus Südtirol geschafft.Dasbelegt mit 96,9 Punkten Platz 9. Damit verteidigt es seinen Top-Ten-Platz aus dem Jahr 2021.Knapp dahinter, auf Platz 15, findet sich der nächste Südtiroler Luxusbetrieb: Dieauf derschafft 96,3 Punkte.Daskann sich über ein „Hervorragend“ und den 26. Platz (95,0 Punkte) im Ranking freuen.Dasoberhalb von Brixen belegt mit 91,0 Punkten Rang 60 der 100 Top-Adressen in Europa.Diefindet sich mit 90,4 Punkten auf Platz 66.Und auch daskommt mit 85,9 Punkten unter die besten 100: Rang 98.Auf Platz 1 hat es übrigens eine Adresse am Gardasee geschafft: Die „Villa Feltrinelli“ in Gargnano fährt dafür ganze 98,3 Punkte auf. Platz 2 belegt „Schloss Elmau“ in Bayern (98,2 Punkte), gefolgt von der „Villa La Coste“ in Le Puy-Sainte-Réparade/Luberon (98,1 Punkte).