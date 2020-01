„Dolomiten“ zeichnen Südtirols „Manager des Jahres“ aus

2019 machte das Unternehmen Microgate nichts weniger als eine Welt-Sensation möglich: Es lieferte die Steuerungstechnik und somit das „Gehirn“ für die europäischen Teleskope, denen – gemeinsam mit anderen weltweit – erstmals die Aufnahme eines Schwarzen Lochs gelungen ist.





Dass in diesem internationalen „Konzert der Großen“ auch ein Unternehmen aus dem kleinen Südtirol mitspielt, ist der Hauptgrund für Prämierung der Biasi-Brüder beim Unternehmerempfang des Unternehmerverbandes Südtirol (UVS) statt, der heuer bei Pichler Projects in Bozen abgehalten wurde.Den Preis „Ein Leben für die Wirtschaft“ hat die Wirtschaftsredaktion des Tagblatts „Dolomiten“ hingegen an Hans und Luis Oberrauch, 2 Pioniere im Fensterbau, verliehen.

