Über Weihnachten: Ein Plus von 18 Prozent auf den Skipisten

Plus 4 Prozent an Zugängen zu den Aufstiegsanlagen und Ersteintritten (Skifahrer auf den Pisten): Diese positive Zwischenbilanz der Zeit von 26. November 2022 bis 8. Jänner 2023 kann der Skiverbund Dolomiti Superski präsentieren. Weihnachten und Silvester für sich genommen warent sogar noch besser: plus 18 Prozent bei den Durchfahrten und plus 15 Prozent bei den Ersteintritten im Vergleich zu 2021/22.Der 4. Jänner 2023 war der Tag mit dem größten Zulauf: 207.000 Skifahrer auf den 1200 Kilometer Pisten des Skiverbunds.„Die Saison 2022/23 ist sehr gut angelaufen und wir als Skiliftbetreiber sind mehr als zufrieden, auch weil im Herbst eine schwierige Saison erwartet worden war – sowohl wegen der explodierenden Energiekosten als auch, weil die gesamte Branche die Preise für den Winterurlaub anpassen musste“, sagt Andy Varallo, Präsident von Dolomiti Superski, der Nachrichtenagentur Ansa. Die Zahlen zeigten, dass die Menschen wieder große Lust hätten, Ski zu fahren und ihren Urlaub im Schnee zu verbringen – „und dass sie unseren Service zu schätzen wissen. Jetzt sind wir zuversichtlich, dass die Saison bis Mitte April positiv verlaufen wird“, sagt Varallo.