Ein Trentiner erobert die Weinwelt im Latium

In der Region Latium mit 23.000 Hektar Weinbergen sind bekannte Spitzenweine nicht gerade reichlich gesät. Lediglich 3 Betriebe stechen qualitätsmäßig in der Region mit großen Weinen aus der Masse heraus – von denen einer in den kundigen Händen eines Trentiners liegt.