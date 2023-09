Eisacktaler Kellerei: Neuer Kellermeister und neuer Wein

2000 Flaschen vom ersten Jahrgang

Stefan Doná folgt auf Hannes Munter

Adamantis ist der neue Spitzen-Weißwein der Eisacktaler Kellerei: eine Cuvée aus 50 Prozent Sylvaner, 20 Prozent Grüner Veltliner, 20 Prozent Pinot Grigio und 10 Prozent Kerner, die darauf abzielt, die Eisacktaler Rebsorten aufzuwerten.„Ein Diamant ist das Symbol der Eisacktaler Kellerei“, erklärt Geschäftsführer Armin Gratl den Namen, „er ist aber auch etwas Kostbares, in das man sich verliebt, und er spiegelt die Philosophie der jüngsten Genossenschaft Südtirols wider.“„Unser Ziel war es, einen zu Wein kreieren, der die Eleganz und Frische unseres Eisacktaler Terroirs zum Ausdruck bringt“, unterstreicht der scheidende Eisacktaler Kellermeister Hannes Munter. „Der Sylvaner verleiht Eleganz und Frucht, der Grüne Veltliner bringt seine würzigen Düfte ein, der Pinot Grigio gibt Struktur und Kraft und der Kerner bringt seine Aromatik ins Spiel. Zusammen ergeben die 4 Rebsorten ein authentisches Porträt des Anbaugebietes, aus dem dieser Wein stammt.“Die 4 Rebsorten wurden getrennt vinifiziert und reiften dann gemeinsam 18 Monate lang auf der Feinhefe in Barriques und weitere 18 Monate in der Flasche.Beratend zur Seite stand der Eisacktaler Kellerei auf diesem Weg Italiens Starönologe und „winemaker“ Riccardo Cotarella mit seinem Team. Vom ersten Jahrgang der Cuvée Adamantis 2020 gibt es 2000 Flaschen, die zum stolzen Preis von 98 Euro auf den Markt kommen.Einen Wechsel gibt es demnächst beim Kellermeister in der Eisacktaler Kellerei. Der Rittner Hannes Munter war seit 2018 für den Keller und die Weine verantwortlich und steigt nun hauptberuflich in den familieneigenen Weinbaubetrieb in Eppan Berg ein.Sein Nachfolger wird der Girlaner Stefan Donà, der zuletzt beim Weingut H. Lentsch in Branzoll und als Berater mehrerer Weingüter tätig war.Die Eisacktaler Kellerei wurde als jüngste Südtiroler Kellereigenossenschaft 1961 von 24 Familien gegründet und zählt heute 135 Mitglieder, die 150 Hektar Weinberge in 11 Gemeinden längs des Eisacktales von Brixen bis Bozen bewirtschaften.