„Energiekosten außer Kontrolle: Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel“

UVS-Präsident Heiner Oberrauch - Foto: © ANDREAS KEMENATER

HGV-Präsident Manfred Pinzger - Foto: © DLife/DF

Der sparsame Umgang mit Energie und der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen sind für die Bekämpfung des Klimawandels entscheidend. Zugleich könne es aber nicht sein, dass im globalen Kontext der Preisunterschied zu Mitbewerbern wie China und USA die europäischen Unternehmen und Familien derartig belaste, heißt es vom Unternehmerverband: Die Energiepreise in Europa sind im Jahresvergleich um das Zehnfache gestiegen.„Europa riskiert eine Deindustrialisierung und schwere soziale Folgen, sollten Unternehmen aufgrund der hohen Energiepreise die Produktion einstellen oder in Standorte abwandern, wo die Energie billiger ist“, so Oberrauch„Die Situation ist mehr als angespannt, zu den aktuellen Preisen sind längerfristige Verträge keine Option“, ist der Präsident der Einkaufsgruppe Energie im Unternehmerverband, Thomas Brandstätter, besorgt. In den kommenden Wochen werde mit weiteren Preisanstiegen gerechnet.In die gleiche Kerbe schlägt auch der für Energie zuständige Vize-Präsident des Unternehmerverbandes Markus Kofler: „Sowohl beim Strom als auch beim Gas haben sich die Preise vervielfacht, immer mehr Unternehmen geraten in Existenznot. In einigen Sektoren ist die Situation dramatisch: Gesamte Lieferketten in den Bereichen Keramik, Holz, Metall schließen inzwischen einen Produktionsstopp nicht mehr aus bzw. haben einen solchen schon umgesetzt“.Auch der HGV schlägt Alarm: „Es zeichnet sich eine regelrechte Kostenexplosion ab, die für die gastgewerblichen Betriebe und generell für den gesamten Tourismus zu einer erneuten Belastungsprobe wird“, so HGV-Präsident Manfred Pinzger. „Wenn auf staatlicher und auch lokaler Ebene nicht umgehend reagiert wird, schlittern wir von einer Krise in die nächste“, so Pinzger.Dass die Kosten für die Beschaffung von Energie massiv zu Buche schlagen, untermauert Pinzger mit aktuellen Zahlen aus den HGV-Benchmarkdaten: Vergleiche man den durchschnittlichen reinen Energiepreis für Strom und Gas von Juli 2019 mit jenem von Juli 2022, so ist jeweils bei Strom und Gas eine Steigerung bei Beherbergungsbetrieben von ca. 400 Prozent sowie von ca. 260 Prozent bei Bar- und Restaurantbetrieben feststellbar.Diese Kostenexplosion können die Gastbetriebe, ob klein oder groß, nicht länger stemmen – und dabei stehen die kalten und energieintensiven Monate erst noch bevor.Der HGV regt deshalb in einem Schreiben an Landeshauptmann Arno Kompatscher die Einberufung eines Energietisches für den Sektor Tourismus an. Es sollen dabei Maßnahmen bewertet werden, die die Betriebe selbst, das Land Südtirol und die heimischen Energieversorgungsunternehmen ergreifen können, um Betriebe von den dramatisch hohen Energiekosten zu entlasten.Darüber hinaus wird der HGV für seine Mitglieder spezifische Beratungspakete und Werkzeuge zur Energieeinsparung entwickeln, um sie dahingehend zu sensibilisieren und den allgemeinen Ressourcenverbrauch auch im Kontext einer nachhaltigen Ausrichtung einzudämmen.