EöV: Zusammenarbeit zwischen Gemeinden ist der richtige Weg

„Die Entscheidung, Kräfte und Know-How zu bündeln, um Verwaltungsabläufe gemeinsam schneller und effizienter durchzuführen, ist der richtige Weg“, unterstreicht Oberrauch.Dass die Zusammenarbeit gerade bei der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsplanes beschlossen wurde, ist umso wichtiger. „Es geht hier um ein strategisches Dokument, mit dem die urbanistische, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung für die kommenden Jahrefestgelegt wird. Es macht durchaus Sinn, dass sich benachbarte Gemeinden absprechen und koordinieren: Dadurch werden Abläufe beschleunigt und Planungssicherheit für Bürger undUnternehmen geschaffen“, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes.Genauso wie bei der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsplanes gebe es auch in anderen Bereichen durchaus Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit.„Durch die Synergien und die Zusammenlegung der Kompetenzen machen die Gemeinden Ressourcen frei für Investitionen und verbessern auch die Qualität ihrer Entscheidungen: Das kommt vor allem Bürgern und Unternehmen zugute. Daher wünsche ich mir, dass auch andere Südtiroler Gemeinden in immer mehr Bereichen ihre Zusammenarbeit ausbauen und so maßgeblich zur Effizienzsteigerung in der öffentlichen Verwaltung beitragen, damit auch in Zukunft die hochwertigen Dienste gewährleistet werden können“, so Oberrauch abschließend.

