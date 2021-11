Erste Südtiroler Christkindlmärkte öffnen

Freuen Sie sich auf den Besuch der Weihnachtsmärkte? Stimmen Sie ab in der heutigen Frage des Tages.Hier die Eröffnungstermine für die 5 größten Weihnachtsmärkte im Land:Der Christkindlmarkt in Bozen ist nicht nur der größte Weihnachtsmarkt Südtirols, sondern ganz Italiens. Heute Abend findet von 17 bis 19 Uhr die Eröffnungsfeier statt. Bis 6. Jänner kann man ihn dann besuchen.Der Brunecker Christkindlmarkt eröffnet heute und endet am 6. Jänner 2022. Aufgrund der Coronabestimmungen ist keine übliche Eröffnungsfeier geplant. Ein kleiner offizieller Akt wird aber um 17 Uhr im Tschurtschenthalerpark stattfinden. Am 25.12.2021 bleibt der Brunecker Christkindlmarkt geschlossen.Los gehts es am 26. November mit einer festlichen Eröffnung. Den Meraner Christkindlmarkt können Sie bis zum 6. Januar 2022 besuchen. Am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.Der Christkindlmarkt bzw. Weihnachtsmarkt Brixen beginnt am 26. November und endet am 6. Jänner 2022. Am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.Der Weihnachtsmarkt bzw. Christkindlmarkt Sterzing beginnt am 26. November 2021 und endet am 6. Jänner 2022. Am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.Damit die Sicherheit auf den Südtiroler Weihnachtsmärkten gewährleistet ist, sowie die Verbreitung des Coronavirus verhindert wird, gelten in diesem Jahr folgende Regeln für alle Besucher und Besucherinnen:Gültiger Green Pass (ab 12 Jahren). Die Kontrolle desselben erfolgt an den jeweiligen Check-Points der einzelnen Christkindlmärkte. Dabei wird den Besuchern ein Armband ausgehändigt, das zur Konsumation oder Einkauf auf dem Christkindlmarkt berechtigt. Die Farbe der Bänder wechselt täglich. Das Armband ist für den ganzen Tag gültig und erlaubt nicht nur einen, sondern auch andere Christkindlmärkte (Bozen, Meran, Brixen, Sterzing und Bruneck) zu besuchen.Tragen der Maske1-Meter-Sicherheitsabstand zu anderen PersonenKeinen Green Pass brauchen Menschen, die, ohne etwas zu konsumieren oder zu kaufen, nur durch das Areal des Weihnachtsmarktes gehen möchten.

