Erstes Standardwerk zum Südtiroler Wein erschienen

„ Wein ist in Südtirol ein Stück Kultur, ein Stück Geschichte, ein Stück der Seele dieses Landes. ” — Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein

Von den Grundlagen über das Weinrecht bis zu den zentralen Playern

Das neue Standardwerk soll den Lesern die Bedeutung von Weinbau und Wein für die Entwicklung Südtirols näherbringen. - Foto: © Südtirol Wein/Armin Huber

Lesebuch und Nachschlagewerk zugleich

„Wein in Südtirol – Geschichte und Gegenwart eines besonderen Weinlandes“ nennt sich das 520 Seiten starke Buch, das dieser Tage im Athesia-Tappeiner Verlag erschienen ist und am Dienstag auf Schloss Maretsch in Bozen vorgestellt wurde. Das Buch soll den Lesern zuallererst die Bedeutung von Weinbau und Wein für die Entwicklung unseres Landes näherbringen.„Wein ist in Südtirol ein Stück Kultur, ein Stück Geschichte, ein Stück der Seele dieses Landes“, so Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein, das das Buch herausgegeben hat.„Gerade weil der Wein in Südtirol so tief verankert ist, haben wir auch in unserem Buch versucht, den vielen Wechselbeziehungen zwischen Wein, Land und Bevölkerung auf den Grund zu gehen“, so Kofler.Entsprechend breit ist „Wein in Südtirol“ thematisch aufgestellt. So geht es im ersten Abschnitt um die Grundlagen des Weinlandes Südtirol, also etwa um Böden, Klima, Rebsorten und Lagen.Im zweiten Abschnitt werden die historischen Wurzeln des Weinbaus offengelegt und dabei wird ein weiter Bogen von den Rätern bis zur heutigen Qualitätsweinproduktion gespannt.Der Entwicklung von Produktion und Konsum ist der dritte Abschnitt gewidmet, in dem Themen wie Weinhandel, Verkostungen, Weinrecht oder die Entwicklung von Weinbau und Kellertechnik behandelt werden.Im vierten Abschnitt geht es dagegen um die Einflüsse des Weins auf die Südtiroler Kultur, also auf Kunst, Architektur, Literatur und Stadtbild.Im fünften Abschnitt werden schließlich die zentralen Player der Südtiroler Weinwirtschaft vorgestellt, und zwar nicht „nur“ jene aus der Produktion, sondern auch jene, die den Rahmen gestalten: die Forschung, die Aus- und Weiterbildung, die Beratung und Vermittlung.„Ein Buch herauszugeben, war Neuland für uns“, so Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. „Wein in Südtirol“ habe sich über die letzten Jahre entwickelt, auch weil man Wert darauf gelegt habe, das Buch nicht Experten von außen zu übergeben, sondern von innen heraus zu entwickeln.„Ich denke, dass das auch die Stärke unseres Weinlandes unterstreicht, die Kompetenz, auf die wir bauen können, und die Leidenschaft, mit der wir alle das Thema Wein leben“, so Bernhart.Die Meinungen aller Autoren unter einen Hut zu bringen, sei nicht einfach gewesen. „Aber umso stolzer können wir nun auf das Buch sein, das nicht nur Insider anspricht, sondern auch Weininteressierte, für die es als Lesebuch und Nachschlagewerk interessant ist“, so der Direktor des Konsortiums. „Wein in Südtirol – Geschichte und Gegenwart eines besonderen Weinlandes“ ist im Athesia-Tappeiner-Verlag erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.