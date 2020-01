Espresso in Bozen am teuersten

Die durschnittliche Preisspanne für eine Tasse Espresso in einer Bar in einer Provinz-Hauptstadt reicht von 80 Cent in Catanzaro bis 1,14 Euro in Bozen.

Hinter Bozen folgen Trient (1,12 Euro im Schnitt), sowie Bologna und Modena (je 1,11 Euro). Preiswert ist eine Tasse Espresso in den Bars in Bari, Cosenza, Messina, Neapel, Reggio Calabria und Syrakus (weniger als 90 Cent).



Die Pizza ist im Durschnitt in Neapel am günstigsten (7,14 Euro) und in Macerata (12,67 Euro) am teuersten.

ansa/stol