Fachgruppe Fitness: Erste Vollversammlung und neue Führung

Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: Tomas Perini, Maria Rastner, Elisabeth Gliera, Armin Bonamico, Markus Mair und Andy Amplatz. In der anschließenden konstituierenden Vorstandssitzung wurde Armin Bonamico zum Präsidenten gewählt, Vizepräsidentin ist Elisabeth Gliera.Der Präsident der Gruppe Fitness berichtete über die vergangenen schwierigen Jahre in der Pandemie. „Gerade in dieser Zeit ist die neue Fachgruppe im hds gegründet worden, um unseren Anliegen Gehör zu verschaffen, und wir konnten mehr an Sichtbarkeit gewinnen“, zeigt sich Bonamico erfreut. „Zudem konnten wir dank der starken Interessenvertretung einige Ziele erreichen, allen voran die Zuschüsse in der Covid-Zeit, wo es darum ging als Betriebe zu überleben“, so der Präsident.Ein besonderes Anliegen der Fachgruppe ist ihre Kompetenz „Made in Südtirol“ aufzuzeigen. Zudem gilt es die Menschen zu sensibilisieren und zu animieren, sich zu bewegen zum Wohle ihrer Gesundheit.Neben dem regelmäßigen Austausch und dem Netzwerken steht auch das Thema Weiterbildung im Mittelpunkt. „Wir möchten, dass der gesamte Fitnessbereich - Tanzschulen, Yoga- und Pilatesstudios sowie Fitnessstudios - als Gesundheitsanbieter anerkannt werden“, unterstreicht abschließend Präsident Bonamico.