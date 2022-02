Faschingskrapfen-Fakten aus Südtirol

Faschingszeit ist Krapfenzeit: Das traditionelle Hefegebäck ist ein Genuss, das noch dazu die heimische Wirtschaft ankurbelt. Südtirols Konditoren und Bäcker leisten aktuell Überstunden, um uns mit ausreichend Krapfen zu versorgen. Was die Südtiroler am liebsten essen und was das Gebäck kosten darf, lesen Sie hier. + Von Rainer Hilpold