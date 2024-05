Fercam knackt erneut die Umsatzmilliarde

Nachhaltige Investitionen

Tochtergesellschaft in Litauen

„Es war ein Jahr der Konsolidierung für den Bereich Distribution & Logistics in Europa“, so Firmenchef Hannes Baumgartner. „Gekrönt wurde es durch die Gründung von DACHSER & FERCAM Italia im August; seit Jahresanfang 2024 ist das Joint Venture operativ“, so FERCAM-CEO Hannes Baumgartner.Die Zunahme der Transporte (plus 4 Prozent) im Komplettladungsbereich (FTL) habe nicht zu einer ebenso günstigen Umsatzentwicklung im FTL-Sektor geführt, der allein mehr als 50 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmache.„Geopolitische Konflikte und eine schwache weltweite Konjunktur sowie signifikante Überkapazitäten und ein deutlicher Rückgang der Frachtsätze im Luft- und Seeverkehr (A&O) haben den Sektor stark beeinflusst; entsprechend dieser Entwicklung und angesichts eines sehr schwierigen Marktes entwickelte sich auch der A&O-Umsatz des Unternehmens“, teilt FERCAM mit. Dennoch sei es gelungen, die negativen Auswirkungen zu begrenzen und die Position als globaler Logistikdienstleister zu stärken.Auch seien wichtige Investitionen vorangetrieben worden. Dank einer stabilen finanziellen Situation hat FERCAM laut eigenen Angaben ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Erweiterung des Netzwerks und des Fahrzeugparks gestartet. „Die Investitionen konzentrierten sich vor allem auf eine immer nachhaltigere Erbringung von Dienstleistungen mit einem massiven Einsatz von alternativen Kraftstoffen wie HVO, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.“Für das Kerngeschäft des Unternehmens, den FTL-Bereich, wurde das Netzwerk eigener ausländischer Tochtergesellschaften weiter ausgebaut, und Anfang des laufenden Jahres wurde eine Gesellschaft in Litauen, in Kaunas im Nordwesten von Vilnius, gegründet. „Wir haben uns entschieden, uns an diesem Standort niederzulassen, da dieser insbesondere für den kombinierten Straße-Schiene-Transport von und nach Italien-Baltikum, dem diese Einrichtung gewidmet ist, vorteilhaft ist“, so Hansjörg Faller, Leiter Freight Managements bei FERCAM.