Firma Duka bei German Design Award 2023 ausgezeichnet

Intelligentes und funktionales Design

Der German Design Award 2023 wird vom Rat für Formgebung vergeben. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Unternehmen dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Die Jury setzt sich aus namhaften Experten aus Wissenschaft, Innenarchitektur, Grafik- und Industriedesign, Architektur und Medien zusammen, die die nominierten Produkte nach den Kriterien Designfunktionalität, Zugänglichkeit und Innovationsgehalt des Produkts bewerten.Ein Zusammenspiel von Ästhetik, Funktion und Innovation der libero 5000 Inlab hat Duka diesen prestigeträchtigen Erfolg gebracht. „Die Auszeichnung bestätigt den Einsatz des Unternehmens, umfassende und spezifische Lösungen zu entwickeln, die neue Trends im zeitgenössischen Badleben definieren und ein neues Konzept des Wohlbefindens etablieren“, lautet es in einer Aussendung des Unternehmerverbandes Südtirol.libero 5000 Inlab ist eine Walk-In-Duschkabine mit intelligentem und funktionellem Design. Ausgestattet mit einem speziellen Öffnungssystem, bei dem die Tür vollständig hinter dem FixElement verschwindet, ist sie eine optimale Lösung für die Renovierung und Aufwertung von Wohnoder Objektbädern und Wellnessbereichen jeder Größe. Das leichte und sanfte Gleiten des Türelements sorgt für einen bequemen Ein- und Ausstieg. Beim Duschen bietet die Tür im geschlossenen Zustand einen besseren Schutz vor Spritzwasser.libero 5000 Inlab mit 8 Millimetern Sicherheitsglas ist mit dem ACS, Automatic Close & Stop System, ausgestattet, dank dem das Türelement sanft in die Offen- bzw. Geschlossen-Position gezogen wird.libero 5000 Inlab bietet 3 verschiedene Einbauvarianten, um jedem ästhetischen und gestalterischen Anspruch gerecht zu werden. Die Serie wird mit einem Wandprofil, ohne Profil und mit Unterputzprofil angeboten. Die Variante ohne Profil besteht aus eine Ganzglaslösung mit Wandbefestigungselementen. Das Unterputzprofil hingegen ist einer Installationsmethode, bei der die Duschkabine mit einem in die Wand integrierten Profil befestigt wird, was das schlichte undminimalistische Design des Modells unterstreicht. Darüber hinaus steht eine breite Auswahl an Gläsern zur Verfügung, einschließlich unseres neuen verchromten Glases mit Spiegeleffekt, dessatinierten Glases und des Nebula-Glases, das die vielfältigsten Gestaltungen des Bades ermöglicht.