„FIT FOR THE FUTURE“ – Digitalisierung kompetent vorantreiben

Fit For The Future ist ein maßgeschneidertes Co-Learning- und Innovationsprogramm zum Erwerben von Kompetenzen, um Innovation und Digitalisierung im eigenen Unternehmen voranzutreiben, heißt es in einer Aussendung von Automotive.6 Wochen lang werden die „digital Champions“ aus den teilnehmenden Unternehmen sich mit einer Challenge auseinandersetzen und in gemischten Teams, begleitet durch Coaching, Training und Expertenwissen, an Ideen der Zukunft tüfteln, bevor sie im Herbst weitere 6 Wochen miteinander im Fortgeschrittenen-Programm an ihrem innovativen Projekt weiterarbeiten können . Im Programm können sie sich digitale Kompetenzen aneignen, die sie dann in ihr Unternehmen weiterverbreiten und umsetzen, so die Aussendung.Eine Mischung aus Live-Vorträgen und Workshops, online Inhalten und eigenverantwortlichem Arbeiten ermöglicht es Teilnehmern und Unternehmen gleicher Maßen, von dem neuen Lernansatz zu profitieren: Über ein einziges Programm werden eine Vielzahl an Kompetenzen abgedeckt, die das Potenzial von Digitalisierung und Nachhaltigkeit greifbar machen. Die Teilnehmer investieren durch neue Fähigkeiten auch in ihre eigene Weiterentwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen.„Sie erlernen dabei neue Kollaborationsmethoden, wie man Kundenbedürfnisse identifiziert, innovative Ideen generiert und sie im eigenen Unternehmen weitertreibt, genauso wie das Kommunizieren und das Vermarkten einer Idee oder wie man Veränderung im eigenen Unternehmen erfolgreich umsetzt.Die Problemstellungen, an denen gearbeitet wird, sind Lösungen für eine digitale und nachhaltige Zukunft“, steht in der Aussendung.„2021 hatten wir 192 Bewerber, 42 Teilnehmer, 7 Monate interdisziplinäre und übergreifende Innovations- und Lernarbeit und einige spannende Start-Up Ideen zum Schluss – vor allem aber motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, so Klaus Mutschlechner, Präsident von AutomotiveExcellence Südtirol.„Wir wissen aber auch, dass das erst der Anfang ist. Deshalb möchten wir Fit For The Future gemeinsam mit den Expertinnen von HUMAN&HUMAN weiter aufbauen. Unternehmen in der Region brauchen Unterstützung, um die Chancen nutzen zu können, die sich durch die großen Umwälzungen wie der Fachkräftemangel, die Klimakrise und die Digitalisierung ergeben. Die entsprechende Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter sind dahingehend der beste Weg.“„Wir möchten die Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen dazu ermutigen, über sich hinauszuwachsen“, so Dorotea Mader, Change und People&Culture Expertin sowie Mitgründerin von HUMAN&HUMAN. „Neue Fähigkeiten zu entdecken und Kompetenzen zu entwickeln, die uns und unseren Unternehmen nützen die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, ist der Weg, den wir einschlagen – weil der Wandel dann Chancen birgt, wenn wir ihn strategisch planen und konkret umsetzen.“Begleitet werden die Teilnehmer dabei kontinuierlich vom Dreiergespann in Kooperation zwischen HUMAN&HUMAN und dem Automotive Excellence Netzwerk: Elisabeth Graf (Service Design Spezialistin & Expertin für Sustainability Transition), Dorotea Mader (Change, People&Culutre Expertin sowie Spezialistin für Transformationsthemen) und Nora Dejaco (Ventures & Community Developer, Marketing).

