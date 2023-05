Freie Weinbauern mit neuer Präsidentin

Vereinsprofil schärfen

Die Mitglieder des neuen Verwaltungs- und Aufsichtsrates

Magdalena Pratzner, die kürzlich im Rahmen der Vollversammlung im Steidlerhof in Bozen per Akklamation gewählt wurde, folgt auf Hannes Baumgartner, der seit 2017 den Freien Weinbauern vorgestanden hatte. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Hannes Andergassen vom Weingut Klosterhof in Kaltern bestellt.Pratzner, die an der Universität für Bodenkultur in Wien Weinbau und Önologie studiert hat und an Weingütern in Frankreich, Australien, Österreich und den USA tätig war, ist seit 2020 Vorstandsmitglied der Freien Weinbauern und ebenso lange in der Marketinggruppe des Konsortiums Südtirol Wein vertreten.Als vordergründige Herausforderungen für die Zukunft nannte die neue Präsidentin die Schärfung des Vereinsprofils, eine Verstärkung der Imagepflege und den Ausbau der Kommunikation nach innen und nach außen. Nicht zu Letzt werde auch die gezielte Interessensvertretung der Freien Weinbauern innerhalb des Konsortium Südtirol Wein von Bedeutung sein.Die neue Präsidentin unterstrich auch, dass die Leitung der Vereinigung Teamarbeit sei. „Wir möchten, dass möglichst viele Kompetenzen mit eingebracht und damit Synergien gebildet werden.“ Jeder und jede bringe Stärken mit ein, Aufgaben und Verantwortungen würden bewusst aufgeteilt. „So werden Entscheidungen reflektierter getroffen, weil Themen aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden“, so die neue Präsidentin. So könnten Ziele besser und schneller erreicht werden.Der scheidende Präsident Hannes Baumgartner (Weingut Strasserhof, Vahrn) erinnerte vor allem an die gute Zusammenarbeit innerhalb der Vereinigung. Der kollegiale Austausch und die Bereitschaft Neues zu probieren, hätten es ermöglicht, interessante Projekte anzugehen.Dem neuen Verwaltungsrat und Aufsichtsrat gehören an: Magdalena Pratzner (Präsidentin) und Hannes Andergassen (Vizepräsident) sowie Marlies Abraham (Weingut Abraham, Eppan), Hannes Mair (Bessererhof, Völs), Max Morandell (Lieselehof, Kaltern), Maria Niedrist (Weingut Niedrist, Eppan), Johannes Pichler (Bergmannhof, Eppan), Florian Ramoser (Untermoserhof, Bozen), Andreas Theiner (Schloss Plars, Algund), Florian Unterthiner (Weingut Ebner, Atzwang/Ritten), Stefan Vaja (Glassierhof, Neumarkt) und Joachim Wolf (Weingut Oberstein, Tscherms).Die Freien Weinbauern Südtirol zählen mittlerweile mehr als 100 Mitglieder.