Gruber Logistics stärkt Südroute: Investitionen in Millionenhöhe in Hafen Triest

Mauro Sepich, Leiter der Gruber Logistics Niederlassung in Triest sagt: „Wir nutzen den Hafen Triest schon seit vielen Jahren als Drehkreuz für intermodale Verkehre mit der Türkei sowie zahlreichen Ländern in Westeuropa. Dabei beobachten wir eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach diesen Verbindungen. Unser Investitionsprogramm trägt dieser Entwicklung Rechnung und schafft Kapazitäten für zukünftige Anforderungen. Denn gerade vor dem Hintergrund zunehmender Kapazitätsengpässe und Verspätungen in den Westhäfen sind wir überzeugt, dass die Bedeutung italienischer Häfen zunehmen wird.“Seit fast 30 Jahren ist Gruber Logistics im Hafen Triest präsent. Ein Schwerpunkt der Umschlagtätigkeiten liegt auf Großraum- und Schwertransporten sowie Projektladung wie Industrieanlagen, Kessel oder Silos. Mit der Ausweitung der Verbindungen und Dienstleistungen sollen nun verstärkt auch andere Produktgruppen über das italienische Hafen-Drehkreuz transportiert werden. Um den Verkehrsfluss in die Türkei zu erhöhen, hat Gruber Logistics hierfür 100 neue Anhänger für seine Flotte gekauft. Die Zahl der Mitarbeitenden am Standort Triest soll sich bis zum Jahr 2023 von heute 5 auf 15 erhöhen.Die geplante Erweiterung wird auch eine stärkere Anbindung von Zielregionen in Osteuropa ermöglichen. Gruber Logistics ist hier seit über 10 Jahren aktiv und verfügt über eigene Standorte in Litauen, Rumänien und Polen. Zudem sollen Dienste von und nach Griechenland und Albanien das Portfolio des Logistikers in Triest künftig verstärken.

