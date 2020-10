Haller: „Lehrlinge sind unser bestes Zukunftskapital“

In der Diskussion um die Lehrlingslöhne ergreift auch der lvh das Wort und stellt klar: Das Einstiegsgehalt der Südtiroler Lehrlinge liege über dem Durschnitt von denselben in Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Betriebe würden trotz der hohen Auflagen und unabhängig von den Kosten junge Menschen einstellen, weil sie darin eine notwendige und wichtige Investition in die Zukunft sehen.