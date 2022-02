Haller: „PNNR sinnvoll, wenn auch für KMU zugänglich“

Ziel des nationalen Recovery und Resilienzplanes ist es, wirtschaftliche und soziale Strukturen des Landes neu zu beleben, wobei der Schwerpunkt auf der Digitalisierung, dem ökologischen Wandel und der sozialen Eingliederung liegt. Auch die Handwerksbetriebe können direkt und indirekt von den Maßnahmen und Förderungen des PNRR profitieren.Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister analysiert derzeit die verschiedenen Ausschreibungen, um zu bewerten, welche Bereiche für die lokalen Handwerksbetriebe von Interesse sind. „Ähnlich wie bei den lokalen und nationalen Ausschreibungen gilt auch hier: die Auftragsvergabe sollte so erfolgen, dass jeder Betrieb die Möglichkeit einer Teilnahme hat. Nur dann bietet der Plan auch reale Auftragschancen“, betont lvh-Präsident Martin Haller.Interessierte lvh-Mitglieder können sich im Verband an die Abteilung Innovation und Neue Märkte telefonisch unter 0471 323225 für weitere Informationen wenden. Auf Landesebene hat die Provinz Bozen eine Stelle eingerichtet, die ebenso aktuelle und relevante Maßnahmen in Hinblick auf den PNNR im Auge behält und regelmäßig Informationen hierzu veröffentlicht .

