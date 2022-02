hds ruft die erste Akademie für Orts- und Stadtentwicklung ins Leben

„Trotz aller Digitalisierung leben Südtirols Dörfer und Städte von ihrer Attraktivität, Lebendigkeit und den Frequenzen der Menschen, die sich darin bewegen und aufhalten“, so der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol. Sie sorgen dafür, dass sich nicht nur junge Familien, sondern auch Unternehmer dort niederlassen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen.„Damit dieses Alleinstellungsmerkmal unserer Orte aufrecht und diese weiterhin Anziehungspunkte für Menschen bleiben, bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen und Voraussetzungen“, betont hds-Präsident Philipp Moser.Dazu gehört auch die erste Südtiroler Akademie für Orts- und Stadtentwicklung, der der Wirtschaftsverband nun mit der Schirmherrschaft des Landes ins Leben gerufen hat.„Es geht darum, politische, aber auch touristische Entscheidungsträger vor Ort mit dem richtigen Know How und den geeigneten Instrumenten auszustatten, um eine gesunde Orts- und Stadtentwicklung voranzutreiben“, erklärt Moser.Die Notwendigkeit einer Akademie, die das fundamentale Basiswissen der Orts- und Stadtentwicklung vermittelt, hat sich in der Praxisanwendung der vergangenen Jahre gezeigt. Dabei werden im Rahmen der Akademie namhafte Referenten aus dem In- und Ausland dieses Basiswissen vermitteln.„Hauptzielgruppe sind Bürgermeister, Wirtschaftsreferenten, Entscheider in den Tourismusvereinen, und generell alle jene, die an dieser spannenden und zukunftsträchtigen Materie interessiert sind“, so Moser.Die 5 ganztägigen Module finden abwechselnd in verschiedenen Bezirken statt, beginnen am 7. April und enden am 9. Juni 2022.

