Heizkosten-Schock im Herbst: Was Sie schon jetzt dagegen tun sollten

Eines ist fix: Der nächste Winter wird richtig teuer! Vor allem die Heizung wird viel Geld durch den Kamin jagen. Wer nicht eiskalt erwischt werden will, sollte jetzt vorsorgen. Aber was ist sinnvoll: Heizanlage austauschen, Wärmepumpe, Fotovoltaik, Geothermie? In einer zweiteiligen Serie erklärt Ulrich Santa, Generaldirektor der Agentur KlimaHaus, wo Hausbesitzer und Mieter ansetzen sollten – und welche Fördermittel Staat und Land bereitstellen. + Von Martin Lercher