„Herbstmesse“ und „Biolife“: „Sind sehr zufrieden“

„ Viele Aussteller haben bereits angekündigt, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein. ” — Messedirektor Thomas Mur

Am Donnerstag wurde das Messeduo zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie eröffnet.In diesem Jahr dreht sich alles rund ums Thema Wohlbefinden und bewusster Konsum, erstmals stellen auch Künstler der Grödner Plattform UNIKA ihre Kunstwerke im Messezentrum aus.„Das Angebot stößt bei den Besuchern auf hohes Interesse,nicht nur das Thema Wohlfühlen der 'Herbstmesse', auch die nachhaltigen Produkte der 'Biolife' kommen gut an“, freut sich Messedirektor Mur.Sicher seien die Besucherzahlen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie etwas tiefer: „Die genauen Zahlen wissen wir erst nach Abschluss der Messen. Bei der Freizeitmesse haben wir einen Rückgang vor 10 Prozent verzeichnet – das ist durchaus verschmerzbar und eigentlich nicht der Rede wert. Und auch die aktuellen Messen sind sehr gut besucht“, so Mur. Immerhin hätten auch andere Messe in Italien Einbußen bei den Besucherzahlen gemeldet. „Wir sind bisher wirklich sehr zufrieden.“Im Vergleich zu früheren Messen nehmen in diesem Jahr auch weniger Aussteller teil: „Heuer sind es 350 Aussteller, das sind etwa 20 Prozent weniger als in Vor-Corona-Zeiten. Wir sehen das allerdings als vorübergehende Entwicklung: Viele Aussteller waren sich bei der Planung der Messe noch unsicher, andere haben wegen Personalmangel abgesagt“, erklärt der Messedirektor.Das werde sich im kommenden Jahr wieder ändern: „Viele haben bereits angekündigt, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein, auch, weil wir dann 75 Jahre Messe Bozen feiern“, verkündet Mur. Der hohe Besucherfluss in diesen Tage werde ebenfalls das Seine dazu beitragen.Seit Donnerstag wetteifern zudem 26 Handwerker aus 19 Nationen im Rahmen der „WorldSkills“ in den Kategorien Maler und Fliesenleger um den Weltmeistertitel.„Ich habe beobachtet, dass sich sehr viele aufhalten, um den Wettbewerben zu folgen, vor allem die Südtiroler Teilnehmer werden entsprechend angefeuert“, beschreibt Mur.Das Messeduo ist noch bis zum morgigen Sonntag, 6. November geöffnet.