HGJ-Chef Hannes Gamper: „Der Test muss sein wie der schnelle Kaffee“

Seinen eigenen Restaurant-Betrieb in Meran, die „Villa Heidelberg“, wird Hannes Gamper erst am Mittwoch öffnen: „Wir wollten die Sache mit Bedacht angehen und sehen, wie die Testungen funktionieren.“ Die Erfahrung in der Coronazeit habe gezeigt, dass die Unternehmer damit oft besser fahren: „Man muss erst schauen, wie die Vorgaben tatsächlich umzusetzen sind.“Die Gastwirte, die bereits geöffnet hätten, berichten, dass am Morgen und zu Mittag viele Gäste in die Betriebe kämen, sagt Gamper: „Zu den Stoßzeiten, am Weg zur Arbeit oder nach Hause. Die übrige Zeit ist tote Hose. Viele hängen vom Tourismus ab. In anderen Jahren sind die Terrassen um diese Jahreszeit voll. Wir haben in Meran schon zum zweiten Mal die beste Saison verloren.“Seine große Sorge hänge mit der großen Bedeutung der Inzidenz-Zahl zusammen: „Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn die Inzidenz durch das viele Testen steigt und dann ein neuer Lockdown droht. Man sollte neue Instrumente finden, um das besser zu bewerten.“Viel hänge aber davon ab, wie gut die Testaktion von den Menschen angenommen werde, meint Gamper: „Das Testen soll so schnell wie das Kaffeetrinken sein. Wenn man länger dafür anstehen muss, werden viele sagen, sie sitzen lieber draußen.“

kn