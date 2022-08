Hirzer-Seilbahn: Nach 3 Jahren ist das Stotter-Gespenst zurück Hirzer-Seilbahn: Nach 3 Jahren ist das Stotter-Gespenst zurück

In der Schaltzentrale der Seilbahnanlagen Hirzer GmbH geht wieder das Schreckgespenst Bahn-Stillstand um. Am vergangenen Sonntag sowie am Hochunserfrauentag fielen die Seilbahn Saltaus-Tall und Tall-Klammeben stundenlang aus.